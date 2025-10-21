Холод відступає, але дощитиме? Яка погода буде в Україні 22-24 жовтня

У деяких областях температура сягатиме +17 градусів

Друга половина жовтня принесла в Україну відчутне похолодання — у західних областях вже були морози. Однак за словами синоптиків, така погода тимчасова. Вже з 22-23 жовтня очікується повернення теплішого повітря і поступове потепління по всій території України.

У середу, 22 жовтня, країна перебуватиме під впливом потужного антициклону з переважно сухою погодою. У другій половині тижня температура підніметься до +22 °C особливо на заході і півдні України.

За даними порталу Ventusky, уже в ніч на 22 жовтня температура на заході підвищиться до +5 °C, а в більшості інших регіонів — до +7 °C. 23 жовтня незначне зниження температури можливе лише на сході, де вночі стовпчик термометра може опуститися до +1 °C.

Погода в Україні на 22 жовтня

А от 24 жовтня синоптики обіцяють справжнє "бабине літо": вранці прогнозується близько +12 °C, удень — до +17 °C. На Півдні та Закарпатті повітря прогріється до +22°C. За даними Укргідрометцентру, цього дня можливі короткочасні опади, проте загалом погода залишатиметься теплою, і найближчими днями заморозків не очікується.

Погода на 24 жовтня

Хоч загального різкого похолодання не передбачено, саме у нічні години — особливо на сході та півночі — ще зберігатиметься прохолода, іноді навіть заморозки. Тому вечірній і ранковий час вимагатимуть утеплення.

