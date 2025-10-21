Мороз -9 и оледенение. Где в Украине пришла зима и задержится ли холодная погода

Синоптики рассказали, когда ждать тепла в Украине

Украину накрыло значительное похолодание, которое в западных областях сопровождалось морозами. Так, в одном из поселков Закарпатья было зафиксировано -9 градусов.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующее фото. Кроме того, в Ивано-Франковской области также морозы и оледенения.

На опубликованном фото из Межигорья видно, что в поселке с утра температура опустилась до -9 градусов. Учитывая, что это горный регион такая температура вполне логична. Более того, синоптик Игорь Кибальчич предупреждал украинцев о значительных колебаниях и похолоданиях.

Мороз в Межигорье

В Ивано-Франковской области из-за этого наблюдается сильное обледенение контактной сети, возникшее из-за высокой влажности при низкой температуре. Пока троллейбусы курсируют со значительным отклонением от графиков.

Будут ли морозы усиливаться в ближайшие дни

По данным портала Ventusky, украинцев в ближайшие дни ожидает потепление. Ведь 22 октября ночью столбик термометра на западе покажет до 5 градусов, а в других областях до 7 градусов. 23 октября возможно небольшое похолодание на востоке, где ночью будет до +1 градуса. А уже 24 октября ожидается настоящее "бабье лето" — утром до +12 градусов, днем до +17 градусов.

Погода в Украине 22 октября

Погода в Украине 23 октября

Погода в Украине 24 октября

Похожие данные публикует и Укргидрометцентр. Правда здесь синоптики прогнозируют еще осадки на 24 октября, однако температура будет достаточно теплой даже ночью. То есть, заморозки на ближайшие дни не прогнозируют.

