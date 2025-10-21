Такие были в домах партийной верхушки СССР: в Украине продают раритетные столовые приборы (фото)
-
-
Такие вещи из СССР сегодня становятся предметом интереса коллекционеров
В Украине продают столовый набор из мельхиора времен СССР. Такие использовали в домах партийных функционеров высокого уровня. Обычно в подобных семьях также были государственные дачи и домработницы.
Соответствующее объявление опубликовано на одном из популярных украинских сайтов купли-продажи. Владелец хочет получить за свой товар немалые деньги – 18 500 грн.
Продавец редкого лота, который может заинтересовать коллекционеров, проживает в Киеве, но может доставить покупку в любой уголок Украины при помощи Укрпочты или Новой почты.
"Продам один из лучших столовых наборов. Изысканный, винтажный, просто королевский. Набор состоит из столовых и десертных приборов", – говорится в публикации.
В объявлении отмечается, что эти мельхиоровые приборы были изготовлены в Киеве на заводе имени Дзержинского в серии "Роза". Они имеют глубокое покрытие серебром 999 пробы и находятся в идеальном состоянии.
В набор входят:
- 6 столовых ложек
- 6 столовых вилок
- 6 ножей
- 6 чайных ложек
- 6 десертных ложек
- 6 десертных вилок
- 6 кофейных ложек
- 1 кофр
В публикации говорится, что у продавца есть несколько таких комплектов. Кроме того, можно приобрести приборы по отдельности по цене от 150 грн. Стоимость зависит от состояния.
Напомним, в СССР в обычных семьях использовали столовые приборы из нержавейки. У людей с низким достатком не редкостью были алюминиевые вилки и ложки. Они отличались тем, что сильно нагревались. Особенно это было заметно во время чаепития, когда ложку было невозможно удержать в руках.
Мельхиор или столовое серебро использовали только в семьях, которые были элитой СССР. В первую очередь к ней относились партийные функционеры. В таких домах обычно даже была столовая комната, в отличие от простых людей, которые ели на кухне.
