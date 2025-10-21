Такие были в домах партийной верхушки СССР: в Украине продают раритетные столовые приборы (фото)

Такие вещи из СССР сегодня становятся предметом интереса коллекционеров

В Украине продают столовый набор из мельхиора времен СССР. Такие использовали в домах партийных функционеров высокого уровня. Обычно в подобных семьях также были государственные дачи и домработницы.

Соответствующее объявление опубликовано на одном из популярных украинских сайтов купли-продажи. Владелец хочет получить за свой товар немалые деньги – 18 500 грн.

Продавец редкого лота, который может заинтересовать коллекционеров, проживает в Киеве, но может доставить покупку в любой уголок Украины при помощи Укрпочты или Новой почты.

"Продам один из лучших столовых наборов. Изысканный, винтажный, просто королевский. Набор состоит из столовых и десертных приборов", – говорится в публикации.

В объявлении отмечается, что эти мельхиоровые приборы были изготовлены в Киеве на заводе имени Дзержинского в серии "Роза". Они имеют глубокое покрытие серебром 999 пробы и находятся в идеальном состоянии.

В набор входят:

6 столовых ложек

6 столовых вилок

6 ножей

6 чайных ложек

6 десертных ложек

6 десертных вилок

6 кофейных ложек

1 кофр

В публикации говорится, что у продавца есть несколько таких комплектов. Кроме того, можно приобрести приборы по отдельности по цене от 150 грн. Стоимость зависит от состояния.

Набор столовых приборов из мельхиора

На фото видно, что как приборы, так и кофр для них действительно находятся в идеальном состоянии

Напомним, в СССР в обычных семьях использовали столовые приборы из нержавейки. У людей с низким достатком не редкостью были алюминиевые вилки и ложки. Они отличались тем, что сильно нагревались. Особенно это было заметно во время чаепития, когда ложку было невозможно удержать в руках.

Мельхиор или столовое серебро использовали только в семьях, которые были элитой СССР. В первую очередь к ней относились партийные функционеры. В таких домах обычно даже была столовая комната, в отличие от простых людей, которые ели на кухне.

Ранее в Украине продавали предмет мебели с капелькой ностальгии, без которого не обходился ни один праздник в СССР.