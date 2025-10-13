Без него не обходился ни один праздник в СССР: в Украине продают предмет мебели с капелькой ностальгии

Вещи из СССР не теряют своей популярности

Некоторые советские предметы сейчас стали мечтой коллекционеров. Но это точно не стол-тумба, который в позднем СССР был в каждом доме.

Полированный предмет мебели, который еще называли стол-книжка, предлагают на популярном украинском сайте объявлений о купле-продаже. Владелец хочет получить за него 1250 рублей.

Популярность таких столов в Советском Союзе была обусловлена двумя причинами. Во-первых, тотальным дефицитом, когда красивую мебель, как и другие товары, было просто невозможно купить.

А во вторых, его функциональностью на фоне маленькой площади в тесных хрущевках или того хуже, общежитиях и коммуналках. Ведь в стандартном советском жилище каждый квадратный сантиметр был на вес золота.

Стол-тумба раскладывался во время праздников с застольями – на Новый год, 8 марта, 1 мая. За такими столами отмечали дни рождения и даже 7 ноября, когда гости приходили прямо с демонстрации.

Его накрывали хлопчатобумажной скатертью, а в домах с очень низким достатком – клеенкой. В обычные дни его собирали и ставили к стене.

Никакой художественной и исторической ценности такой стол не представляет. Кроме того, на фото видно царапины на полировке.

Полированный стол-тумба времен СССР

Полированный стол-книжка производства СССР

Однако продавец решил испытать удачу. Он проживает в городе Нежин Черниговской области.

Напомним, ранее в Украине продавали ковер производства СССР в идеальном состоянии. Хотя он был в употреблении, но использовался недолго.