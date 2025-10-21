Такі були в оселях партійної верхівки СРСР: в Україні продають раритетні столові прилади (фото)

Такі речі із СРСР сьогодні стають предметом інтересу колекціонерів

В Україні продають столовий набір із мельхіору часів СРСР. Такі використовували у будинках партійних функціонерів високого рівня. Зазвичай у подібних сім’ях також були державні дачі та домробітниці.

Відповідне оголошення опубліковане на одному з найпопулярніших українських сайтів купівлі-продажу. Власник хоче отримати за свій товар чималі гроші – 18500 грн.

Продавець рідкісного лоту, який може зацікавити колекціонерів, проживає у Києві, але може доставити покупку в будь-який куточок України за допомогою Укрпошти чи Нової пошти.

"Продам один із найкращих столових наборів. Вишуканий, вінтажний, просто королівський. Набір складається зі столових та десертних приладів", – йдеться у публікації.

В оголошенні зазначається, що ці мельхіорові прилади були виготовлені у Києві на заводі імені Дзержинського у серії "Роза". Вони мають глибоке покриття сріблом 999 проби та перебувають в ідеальному стані.

У набір входять:

6 столових ложок

6 столових виделок

6 ножів

6 чайних ложок

6 десертних ложок

6 десертних виделок

6 кавових ложок

1 кофр

У публікації йдеться, що продавець має кілька таких комплектів. Крім того, можна придбати прилади окремо за ціною від 150 грн. Ціна залежить від стану.

Набір столових приладів з мельхіору

На фото видно, що як прилади, так і кофр для них справді в ідеальному стані.

Нагадаємо, в СРСР у звичайних сім’ях використовували столові прилади з нержавіючої сталі. У людей з низьким статком не рідкістю були алюмінієві виделки та ложки. Вони вирізнялися тим, що сильно нагрівалися. Особливо це було помітно під час чаювання, коли ложку неможливо було втримати в руках.

Мельхіор чи столове срібло використовували лише у сім’ях, які були елітою СРСР. Насамперед до неї належали партійні функціонери. У таких будинках зазвичай навіть була їдальня, на відміну від простих людей, які їли на кухні.

