"Слеза покатилась". Украинцев поразила разница цен на продукты в 2021 и 2025 году (фото)

Некоторые позиции подорожали на 200 грн

Украинка показала старые фото цен на продукты за 2021 год и взбудоражила сеть. Ведь местами товары подорожали на 100, а то и больше, гривен.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. На нем показаны фото продуктов в супермаркетах в канун Нового года. "Телеграф" решил проанализировать изменения и подсчитать на сколько подскочили цены.

Для сравнения использовали портал АТБ, ведь большинство продуктов именно из этой сети. Стоимость продуктов указана за декабрь 2021 и октябрь 2025.

Как изменялись цены:

Соленое печенье TUC в 2021 году стоило 14 грн по акции и 16 грн без. Сейчас стоимость составляет 56,60 грн. Цена выросла на 42 грн.

Цена на печенье Тук 2021-2025

Чипсы Lay’s в 2021 году продавали за 31-34 грн, а в 2025 — 120 г стоит 69-58 грн, а 60 г — 32 грн. Цена выросла на 38 грн.

Цена на чипсы 2021-2025

Рыба слабосоленая "Норвен" в 2021 году продавалась за 129 грн по акции, без нее 224 грн. Сейчас цена составляет за форель 240 г – 346 грн, а семга 210 г – 240 грн. Стоимость изменилась на 217 грн.

Цена на рыбу Норвен 2021-2025

Сок "Садочок" в 2021 году продавали по 41 грн гранатовый 1 л, а в 2025 — по 48 грн. Цена выросла на 17 грн.

Цена сок Садочок 2021-2025

"Наш сок" упаковка на 1,4 л в 2021 году стоила 32 грн, в 2025 — 1,9 л 104 грн. Сок подорожал на 72 грн, но изменился и литраж.

Цена Наш сок 2025

Напиток Coca-Cola Zero 1 л в 2021 году стоил 17 грн по акции, сейчас же цена составляет 36 грн. Цена выросла на 19 грн за бутылку.

Цена на колу 2021-2025

Сыр мягкий фета в 2021 году продавали за 32 грн по акции и за 75 грн в 2025 году. Разница составляет 43 грн.

Цена на сыр фета 2021-2025

Миндаль сушеный в 2021 стоил 30 грн за 75 г, а в 2025 — 58 грн. Цена выросла на 28 грн.

Цена на миндаль 2021-2025

Отметим, что указанные цены могут отличаться в городах Украины. Однако подорожание трудно не заметить, особенно, учитывая, что некоторые позиции за четыре года выросли на 200 грн. В комментариях пользователи шокированы и удивлены.

