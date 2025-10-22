Что известно о победителе розыгрыша от monobank и куда он потратит деньги

Победитель розыгрыша отреагировал на выигрыш

На днях monobank запустил розыгрыш в честь празднования 10 миллионов клиентов. Пользователи искали лимоны, спрятанные в приложении и получали за это призы, включая айфоны, квартиру, BMW 3 Series и сладости. А вот миллион гривен выиграл волонтер Артём Харченко.

Победитель уже поделился своими впечатлениями от выигрыша на своей странице в инстаграме. Харченко отметил, что пока не осознает свою победу. Также он поблагодарил всех причастных к этому розыгрышу. Артем анонсировал, что деньги потратит на благотворительность и инвестиции.

Я до сих пор в это не верю. Я очень благодарю вас за эту акцию. Я еще не верю, пока не получу деньги, но благодарю всех причастных. Деньги будут потрачены с умом, то есть и благотворительность, и какие-то инвестиции. Артём Харченко

Артем Харченко выиграл миллион

Что известно о победителе розыгрыша от monobank

Артем рассказал, что работает в сфере строительства. В свободное время мужчина занимается волонтерством — он является директором благотворительного фонда "Волшебники". На странице в инстаграме Харченко распространяет сборы на больных, детей из приюта, людей с инвалидностью. Он лично посещает заведения с людьми, нуждающимися в помощи, и рассказывает их истории. Также волонтер показывает отчеты, на что направили средства.

Харченко в Доме малыша

Харченко общается с пенсионеркой

Харченко в Доме малыша

Артем состоит в браке с женой Галиной. Она занимается продажей ростовых цветов.

Харченко с женой

