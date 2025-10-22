Що відомо про переможця розіграшу від monobank та куди він витратить гроші
Переможець розіграшу відреагував на виграш
Днями monobank запустив розіграш на честь святкування 10 мільйонів клієнтів. Користувачі шукали лимони, заховані у додатку та отримували за це призи, зокрема айфони, квартиру, BMW 3 Series та солодощі. А от мільйон гривень виграв волонтер Артем Харченко.
Переможець вже поділився своїми враженнями від виграшу на своїй сторінці в інстаграмі. Харченко зазначив, що наразі не усвідомлює своєї перемоги. Також він подякував усім причетним до цього розіграшу. Артем анонсував, що кошти витратить на благодійність та інвестиції.
Я досі в це не вірю. Я дуже дякую вам за цю акцію. Я ще не вірю, поки не отримаю гроші, але дякую всім причетним. Гроші будуть витрачені з розумом, тобто і благодійність, і якісь інвестиції.
Що відомо про переможця розіграшу від monobank
Артем розповів, що працює у сфері будівництва. У вільний час чоловік займається волонтерством — він є директором благодійного фонду "Чарівники". На сторінці в інстаграмі Харченко поширює збори на хворих, дітей з притулку, людей з інвалідністю. Він особисто відвідує заклади із людьми, які потребують допомоги, і розповідає їхні історії. Також волонтер оприлюднює звіти, на що скерували кошти.
Артем перебуває у шлюбі з дружиною Галиною. Вона займається продажем ростових квітів.
