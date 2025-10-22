Що відомо про переможця розіграшу від monobank та куди він витратить гроші

Переможець розіграшу відреагував на виграш

Днями monobank запустив розіграш на честь святкування 10 мільйонів клієнтів. Користувачі шукали лимони, заховані у додатку та отримували за це призи, зокрема айфони, квартиру, BMW 3 Series та солодощі. А от мільйон гривень виграв волонтер Артем Харченко.

Переможець вже поділився своїми враженнями від виграшу на своїй сторінці в інстаграмі. Харченко зазначив, що наразі не усвідомлює своєї перемоги. Також він подякував усім причетним до цього розіграшу. Артем анонсував, що кошти витратить на благодійність та інвестиції.

Я досі в це не вірю. Я дуже дякую вам за цю акцію. Я ще не вірю, поки не отримаю гроші, але дякую всім причетним. Гроші будуть витрачені з розумом, тобто і благодійність, і якісь інвестиції. Артем Харченко

Артем Харченко виграв мільйон

Що відомо про переможця розіграшу від monobank

Артем розповів, що працює у сфері будівництва. У вільний час чоловік займається волонтерством — він є директором благодійного фонду "Чарівники". На сторінці в інстаграмі Харченко поширює збори на хворих, дітей з притулку, людей з інвалідністю. Він особисто відвідує заклади із людьми, які потребують допомоги, і розповідає їхні історії. Також волонтер оприлюднює звіти, на що скерували кошти.

Харченко у Будинку малюка

Харченко спілкується з пенсіонеркою

Харченко у Будинку малюка

Артем перебуває у шлюбі з дружиною Галиною. Вона займається продажем ростових квітів.

Харченко з дружиною

