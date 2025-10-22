Рус

Що відомо про переможця розіграшу від monobank та куди він витратить гроші

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Розіграш від monobank Новина оновлена 22 жовтня 2025, 11:22
Розіграш від monobank. Фото Колаж "Телеграфу"

Переможець розіграшу відреагував на виграш

Днями monobank запустив розіграш на честь святкування 10 мільйонів клієнтів. Користувачі шукали лимони, заховані у додатку та отримували за це призи, зокрема айфони, квартиру, BMW 3 Series та солодощі. А от мільйон гривень виграв волонтер Артем Харченко.

Переможець вже поділився своїми враженнями від виграшу на своїй сторінці в інстаграмі. Харченко зазначив, що наразі не усвідомлює своєї перемоги. Також він подякував усім причетним до цього розіграшу. Артем анонсував, що кошти витратить на благодійність та інвестиції.

Я досі в це не вірю. Я дуже дякую вам за цю акцію. Я ще не вірю, поки не отримаю гроші, але дякую всім причетним. Гроші будуть витрачені з розумом, тобто і благодійність, і якісь інвестиції.

Артем Харченко

Артем Харченко виграв мільйон

Що відомо про переможця розіграшу від monobank

Артем розповів, що працює у сфері будівництва. У вільний час чоловік займається волонтерством — він є директором благодійного фонду "Чарівники". На сторінці в інстаграмі Харченко поширює збори на хворих, дітей з притулку, людей з інвалідністю. Він особисто відвідує заклади із людьми, які потребують допомоги, і розповідає їхні історії. Також волонтер оприлюднює звіти, на що скерували кошти.

Харченко у Будинку малюка
Харченко спілкується з пенсіонеркою
Харченко у Будинку малюка

Артем перебуває у шлюбі з дружиною Галиною. Вона займається продажем ростових квітів.

Харченко з дружиною

Раніше "Телеграф" оприлюднював повний список переможців monobank, в якому учасники могли знайти себе.

