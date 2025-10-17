Лимонный ажиотаж от "Монобанка" набирает обороты. Что известно о главных призах

Акция пользуется бешеным спросом, лимоны ищут все

Продолжается игра "Монобанка" "Охота за лимонами", где клиенты ищут в приложении лимоны, за которые можно выиграть ценные призы. Тот, кто найдет 10 лимонов, примет участие в розыгрыше iPhone 17, кто найдет 50 — получит шанс на получение миллиона гривен, а тот, кто обнаружил секретный 51 лимон — получит BMW 3 Series.

Что нужно знать:

Секретный 51 лимон от "Монобанка" уже нашли – счастливчик получит BMW 3 Series

Также можно выиграть iPhone 17, а за детский 51 лимон – поездку в Диснейленд

В призовой фонд добавили еще автомобили, а значит игра продолжается

"Телеграф" рассказывает о призах "Охоты за лимонами". Соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский в начале игры рассказал о призах и добавил, что охота на лимоны продлится четыре дня.

Когда и как определят победителей

Как сообщил Гороховский, результаты розыгрыша айфонов будут определены в его Telegram-канале 20 октября. Миллион гривен будет разыгран 21 октября в прямом эфире в Instagram его партнера Михаила Рогальского. Первый секретный 51 лимон, что означает выигрыш BMW, уже нашли, однако в призовой фонд добавили еще авто.

iPhone 17

Цены на этот айфон стартуют почти от 50 тысяч гривен. Однако стоимость iPhone 17 Pro Max значительно выше, они стоят не менее 80 тысяч гривен. Самый дорогой в линейке Apple iPhone 17 Pro Max 2TB (Cosmic Orange) стоит до 143 099 гривен.

BMW 3 Series

Главный приз – BMW 3 Series, который получит тот, кто нашел секретный 51 лимон. Хотя 51 лимон уже был найден, банк добавил к игре еще один BMW и предложил сделать это ведущим компаниям Украины. По состоянию на 13:20 в призовой фонд, кроме "Монобанка", добавили еще три автолимона.

Цены на новые BMW 3 Series стартуют от около 1626400 гривен за базовую комплектацию 320i Steptronic. Стоимость этих машин может достигать примерно 2 725 680 гривен за более мощные модели, например M340i xDrive.

BMW M340i xDrive

Приз за 51 лимон для обладателей детских карт — поездка в Диснейленд

Для владельцев детских карт награда за 51-й лимон другая. Победителю и четырем его друзьям подарят поездку в Диснейленд.

Ближайший к Украине Диснейленд расположен в Париже, Франция. Однодневный билет там стоит от 50 евро за один парк ("1 day 1 park") или от €60 за доступ к обоим паркам ("1 day 2 park"). Стоимость дороги также отличается в зависимости от выбранного способа, но есть автобусные туры из Киева в Диснейленд от 9 902 грн.

Диснейленд в Париже

