Клевало напротив нудистского пляжа: рыбак в Киеве вытащил двух колючих хищников (фото и карта)

Столичному рыбаку посчастливилось поймать в Киеве судака и окуня

Гидропарк, расположенный на Венецианском и Долобецком островах, остается одним из самых любимых мест киевлян. Территория идеально подходит для активного досуга на открытом воздухе.

Особой популярностью среди посетителей пользуется рыбалка, ведь рыбаки могут насладиться природой, не выезжая за пределы города, и поймать добычу. Об одном из таких случаев рассказали в тематическом сообществе Рыбалка Киев | Киевская область.

Как оказалось, застенчивый рыбак по имени Влад, скрывающий свое лицо за "масками" героев популярного телевизионного сериала "Сверхъестественное", поймал на спиннинг окуня и судака, которые отличаются среди сородичей своими агрессивно-колючими плавниками.

Рыбалка с судаком

Трофей в виде окуня

Он использовал приманку Vipo 2,8 изумрудного цвета и воблер Flagman Swim Spark 88SP B397.

Судя по "геолокации", которой поделился счастливый рыбак, одна добыча была поймана на "зимнем пляже", а другая напротив нудистского пляжа "Довбычка" на Трухановом острове.

Зимний пляж в Гидропарке

Напротив пляжа "Довбычка" на Трухановом острове

Напомним, "Телеграф" писал, что в селе Уляники Киевской области, местный рыбак вытащил зеркального карпа весом в 30,8 килограмм. Мужчина едва поднял рыбу, чтобы показать ее "во всей красе".

Также "Телеграф" рассказывал о мужчине, которому озеро Карпич в Кировоградской области подарило трофей весом в 18 килограммов. Рыбак поймал огромного карпа с первого заброса.