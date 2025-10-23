Потребуются всего три подручных средства: как сделать теплее в квартире за считанные минуты

В квартире нужно правильно направить тепловую энергию

В Украине заметно похолодало, а отопительный сезон пока не спешит стартовать. В таких условиях приходится искать простые и эффективные способы сохранить и приумножить тепло в доме.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, как своими руками всего за несколько минут можно увеличить теплоотдачу батарей. Потребуется всего три простых средства.

Как повысить теплоотдачу батарей в доме

Учитывая, что в квартирах сейчас прохладно, важно знать, как с помощью простого и бюджетного метода можно повысить теплоотдачу батарей и сделать жилье более комфортным.

Чтобы увеличить теплоотдачу батарей на 1-2 градуса, нужно воспользоваться плотной фольгой, картоном и скотчем. С их помощью вы сделаете теплоотражающий экран.

Возьмите картонную коробку по размеру батареи и вырежьте из нее основу. В местах, где находятся крепления радиатора, сделайте небольшие вырезы, чтобы лист можно было легко вставить за батарею.

Одну сторону картона оберните фольгой, она будет отражать тепло обратно в комнату, не давая ему уходить в стену. Зафиксируйте фольгу скотчем по периметру, чтобы она держалась крепко.

После этого аккуратно разместите картон за батареей фольгой наружу и увидите, что уже через пару часов батарея начнет отдавать больше тепла, а комната станет заметно уютнее.

