Мерзнуть осталось недолго. Когда в Киеве начнется отопительный сезон

В больницах, школах и садах уже дали тепло

Отопительный сезон в Киеве должен начаться вовремя. Однако российские удары по энергетическим мощностям и газодобывающим могут внести свои коррективы.

Что нужно знать:

Старт отопления для бытовых потребителей зависит от погодных условий.

Объекты социальной сферы отапливаются с 3 октября

Ориентировочно тепла следует ожидать с начала ноября

Как рассказал нардеп Андрей Витренко в эфире "Новости Live", отопительный сезон начнется в столице вовремя. Пока энергетика восстанавливается от российских атак, однако определенные мощности потеряны, что хорошо видно по графикам отключений.

"Энергетики уже возобновляют электроснабжение, и, по итогам совещания, заверили, что отопительный сезон в Киеве начнется вовремя, согласно общенациональным графикам", — говорит Витренко.

Однако в столице запуск отопления будет зависеть от погодных условий. Ориентировочно тепла следует ожидать с начала ноября. Технически Киев готов к отопительному сезону, но уничтоженная на 60% газодобывающая инфраструктура не позволяет начать подачу тепла сейчас. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире "Киев24" говорил, что газ понадобится больше тогда, когда будет -10 или -15, в январе-феврале, чем сейчас.

По его словам, пока в Киеве не начинают отопительный сезон из-за того, что погода для середины октября достаточно теплая, а в дальнейшем синоптики прогнозируют +16 градусов.

В то же время еще 2 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 3 октября начинается подача тепла в больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры столицы. Начато отопление жилых домов будет зависеть от погоды, ведь рекомендованный старт – когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

