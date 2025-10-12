"Технолоджия". Курьезный ремонт дороги в Одессе развеселил сеть (видео)

Пользователи сразу же вспомнили миньонов

Ремонт украинских дорог уже достаточно давно стал поводом для шуток и мемов. Особенно если это происходит в дождь, как недавно случилось в Одессе.

Соответствующее видео завирусилось в сети. На нем видно, как несколько рабочих в дождевиках желтого цвета укладывают асфальт.

Еще большего юмора добавило то, что на ролик наложили известный звук из "Миньонов". Выглядит это довольно забавно, ведь издалека коммунальщики в длинных желтых дождевиках действительно похожи на миньонов.

Отмечается, что курьез произошел в Одессе, после страшного ливня, вызвавшего настоящий апокалипсис. Тогда город затопил так сильно, что погибли даже люди.

В комментариях пользователи отметили, что подобная "технология" укладки асфальта в Украине существует не первый год. Некоторые шутили о миньйонах и публиковали тематические мемы. Было и мнение о том, что таким образом не следует ремонтировать дорогу в Украине.

Для справки

Миньоны – это существа желтого цвета и низкого роста, которые обычно одеты в рабочие комбинезоны синего цвета из джинсового материала и носят защитные очки. Они являются персонажами-москотами студии Illumination Entertainment, Universal Studios.

Миньоны

Напомним, что после сильного ливня, когда сошла вода, Одесса буквально превратилась в свалку. Более того, на улицах даже валялась рыба и другие морепродукты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка устроила охоту на голубя и насмешила сеть.