Кому шапки, а кому шорты. На выходных в Украине будет от 3 до 18 градусов тепла (карта)

В некоторых областях Украины пройдут дожди, а где-то будет сухо и тепло

Погода в Украине этой осенью очень переменчивая. На выходных 25-26 октября в некоторых регионах будет всего +3-4 градусов тепла, тогда как в других — до 12-15 градусов. Осадки в большей части областей ожидаются в субботу, а в воскресенье будет без дождей.

"Телеграф", со ссылкой на данные портала Ventusky, рассказывает прогноз погоды на выходные 25-26 октября. Кому из украинцев нужно доставать шапки и утепляться, а кому можно пока расслабиться.

Погода в субботу, 25 октября

На западе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Средняя температура в Хмельницкой, Ровенской, Львовской областях +9-11 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах — температура может снизиться до 2-4 градусов.

В центральной части Украины — Киевская, Черкасская, Кировоградская области — ожидается дождливая погода со средней температурой 9-10 градусов тепла. Сильные дожди прогнозируют в северо-восточных областях страны.

При этом на юге Украины ожидается хмурая погода с небольшими осадками — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Средняя температура чуть выше — до +15-18 градусов тепла. Хмуро и тепло будет и в Крыму.

Прогноз погоды на 25 октября

Погода в воскресенье, 26 октября

В северных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В Черниговской, Сумской, и на севере Киевской и Житомирской областей средняя температура будет держаться на уровне +10-12 градусов тепла.

В западной части страны также ожидается пасмурная погода. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях возможны небольшие осадки. В центральных областях преимущественно без осадков. Средняя температура в Черкассах и Кременчуге +10-12 градусов тепла.

В восточных областях преимущественно без дождей. В Харькове, Днепре, Запорожье ожидается до + 13-16 градусов тепла. А на юге Украины пройдут небольшие дожди. Средняя температура в Одессе, Херсоне, Николаеве +14-16 градусов тепла.

Прогноз погоды на 26 октября

