Комусь шапки, а комусь шорти. На вихідних в Україні буде від 3 до 18 градусів тепла (карта)

У деяких областях України пройдуть дощі, а десь буде сухо та тепло

Погода в Україні цієї осені дуже мінлива. На вихідних, 25-26 жовтня, в деяких регіонах буде всього +3-4 градуси тепла, тоді як в інших — до 12-15 градусів. Опади здебільшого очікуються в суботу, а в неділю буде без дощів.

"Телеграф", з посиланням на дані порталу Ventusky, розповідає прогноз погоди на вихідні 25-26 жовтня. Кому з українців потрібно діставати шапки та утеплюватися, а кому можна поки що розслабитися.

Погода в суботу, 25 жовтня

На заході очікується хмарна погода, без опадів. Середня температура у Хмельницькій, Рівненській, Львівській областях +9-11 градусів тепла. Найхолодніше буде у Карпатах – температура може знизитися до 2-4 градусів.

У центральній частині України – Київська, Черкаська, Кіровоградська області – очікується дощова погода із середньою температурою 9-10 градусів тепла. Сильні дощі прогнозують у північно-східних областях країни.

При цьому на півдні України очікується похмура погода з невеликими опадами – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Середня температура трохи вища — до +15-18 градусів тепла. Похмуро і тепло буде і в Криму.

Прогноз погоди на 25 жовтня

Погода в неділю, 26 жовтня

У північних областях очікується хмарна погода з проясненнями. У Чернігівській, Сумській та на півночі Київської та Житомирської областей середня температура триматиметься на рівні +10-12 градусів тепла.

У західній частині країни також очікується хмарна погода. У Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській областях можливі невеликі опади. У центральних областях переважно без опадів. Середня температура у Черкасах та Кременчуці +10-12 градусів тепла.

У східних областях переважно без дощів. У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі очікується до +13-16 градусів тепла. На півдні України пройдуть невеликі дощі. Середня температура в Одесі, Херсоні, Миколаєві +14-16 градусів тепла.

Прогноз погоди на 26 жовтня

