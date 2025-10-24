Это придумали не в СССР: кто и когда решил, что нужно переводить часы и зачем это нужно

В это воскресенье Украина переходит на зимнее время

В последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время — 26 октября переводим часы на час назад. Эта традиция существует уже много лет и не только в нашей стране. Однако мало кто знает, когда начали крутить стрелки часов вперед/назад и кто это придумал.

"Телеграф" рассказывает историю традиции перевода часов, когда это началось в мире и Украине и зачем это нужно.

Перевод часов в Украине

Переход на зимнее и летнее время в Украине началось еще в эпоху Советского союза. Впервые это произошло в 1981 году и продолжается в независимой Украине. Переходы позиционировались, как способ более рационально использовать светлую часть суток и экономить электроэнергию.

Осенью 1991 года после того, как Украины получила независимость, состоялся первый переход с "нового летнего" времени на "новое зимнее" время (UTC+2) — часы были переведены на 1 час назад.

В 1992 году переходы на летнее и зимнее время были утверждены на законодательном уровне постановлением Верховной Рады Украины. В 2024 году ВР приняла законопроект, которым отменяется традиция перевода часов. Однако уже более года этот документ лежит на подписи у президента Зеленского, но так и не подписан.

Кто придумал переводить часы и зачем это нужно?

Идею переходить на сезонное время придумали не в Советском союзе, и не в Украине. Эта традиция уходит корнями намного дальше в историю.

Впервые об "экономии времени" за счет перемены режима дня заговорил американский политик и изобретатель Бенджамин Франклин. Свою идею он описал в эссе в 1784 году. Однако он не предлагал переводить часы на час назад и вперед, а настаивал на том, что нужно менять режим сна и бодрствования людей.

А вот концепция с переводом именно часов в 1907 году была предложена британским строителем Уильямом Уиллеттом. И первой страной, которая начала практиковать перевод часов, стала Германия.

Это произошло в 1916 году во время Первой мировой войны. В то время считалось, что переходы на зимнее и летнее время поможет экономить уголь, который был нужен для военных нужд. Вскоре пример Германии переняли Великобритания и США.

Главная цель таких сезонных переходов заключалась в экономии энергоресурсов за счет более полного использования дневного света. Кроме того, смещение светового дня на вечернее время позволяет людям дольше находиться на улице. Таким образом после работы или учебы они дольше находятся вне дома, гуляют, путешествуют, что положительно влияет на торговлю, отдых и туризм.

В каких странах переводят часы?

По состоянию на 2025 год переход на зимнее и летнее время практикуют примерно в 60 странах мира. Большинство стран в Европе, среди которых Норвегия, Швейцария и Великобритания. Также сезонный перевод часов присутствует в некоторых штатах Америки и Австралии, Израиль и некоторые страны Ближнего Востока и Латинской Америки.

А вот отказались от перевода часов такие страны, как Россия, Турция, Беларусь, большая часть Китая, многие страны Азии и Африки. В Украине и Европейском Союзе также точатся дискуссии об отмене перевода часов.

