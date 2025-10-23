Стрелки "отматывают" на час назад: как не пропустить свой поезд или автобус после перевода часов

Пассажирам нужно учитывать несколько важных нюансов

В ночь на воскресенье, 26 октября, Украина перейдет на зимнее время, то есть стрелки часов будут переведены на один час назад. Такая смена времени затрагивает не только привычный режим сна, но и работу общественного транспорта.

"Телеграф" рассказал, что важно учитывать пассажирам, чтобы спокойно планировать поездки на поездах и автобусах. Важно лишь обновить время на своих часах.

Пассажирам, планирующим путешествие "Укрзализныцей" переживать не стоит, поскольку она заранее учитывает перевод стрелок и корректирует свое расписание. Это значит, что все билеты напечатаны с учетом нового времени, пассажирам лишь нужно вовремя прибыть на вокзал.

Как перевод часов повлияет на движение транспорта

Что касается общественного и междугороднего транспорта, то ситуация может оказаться немного сложнее. Обычно в первые дни после перевода часов, у пригородных автобусов, маршруток и рейсовых автобусов могут быть задержки, поскольку у них нет автоматизированного учета времени.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание на сайте перевозчика или у диспетчера, особенно если поездка запланирована на утро 26 октября. На вокзал или остановку также лучше прийти вовремя, чтобы избежать путаницы.

