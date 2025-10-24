Может размножаться без самцов: на Днепропетровщине увидели редкого кузнечика (фото)

Это уникальное насекомое имеет зеленое тело и длинные ножки

В Днепропетровской области заметили редкую дыбку степную. Это хищное насекомое похоже на богомола и кузнечика одновременно.

Дыбка степная, которую увидели на Днепропетровщине, занесена в Красную книгу. О находке сообщили в публикации "Наш Город Днепр" на Facebook.

Как написали в издании, этот вид известен своим уникальным способом размножения: самки способны к партеногенезу, то есть размножаются без участия самцов.

Редкая дыбка степная на Днепропетровщине

Для справки

Вид насекомого поражает: оно большое, зеленоватое, с длинными ножками и той же характерной формой тела, что делает его похожим на крошечного кузнечика или палочника. Благодаря своему окрасу прячется среди травы и кустов и ему легко удается охотиться.

Питаются дыбки другими насекомыми и мелкими беспозвоночными, что делает их эффективными хищниками в экосистеме степей. Встречаются они преимущественно в открытых степных и полупустынных районах Европы и Азии, а в Украине можно увидеть на южных и восточных территориях страны.

Уникальный житель украинских степей

