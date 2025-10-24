Може розмножуватися без самців: на Дніпропетровщині побачили рідкісного коника (фото)

Ця унікальна комаха має зелене тіло та довгі ніжки

У Дніпропетровській області помітили рідкісну дибку степову. Ця хижа комаха схожа на богомола і коника одночасно.

Дибка степова, яку побачили на Дніпропетровщині, занесена до Червоної книги. Про знахідку повідомили у публікації "Наше Місто Дніпро" на Facebook.

Як написали у виданні, цей вид відомий своїм унікальним способом розмноження: самки здатні до партеногенезу, тобто розмножуються без участі самців.

Рідкісна дибка степова на Дніпропетровщині

Для довідки

Вигляд комахи вражає: вона велика, зеленувата, з довгими ніжками і тією самою характерною формою тіла, що робить її схожою на крихітного коника або паличника. Завдяки своєму забарвленню ховається серед трави та кущів і їй легко вдається полювати.

Харчуються дибки іншими комахами та дрібними безхребетними, що робить їх ефективними хижаками в екосистемі степів. Зустрічаються вони переважно у відкритих степових і напівпустельних районах Європи та Азії, а в Україні їх можна побачити на південних і східних територіях країни.

Унікальний житель українських степів

