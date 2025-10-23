Нет жала и ест других насекомых. В Украине заметили уникальную осу (фото)

Это насекомое еще называют оса-кукушка

В Украине есть немало уникальных и странных насекомых, которых трудно заметить в обычной жизни. К ним относится и оса-блестянка.

Как пишут в группе "Насекомые Украины", такое уникальное насекомое заметили в Винницкой области. Ее характерная особенность не только необычный цвет, но и металлический блеск.

Автор фото добавляет, что успела сфотографировать насекомое еще в августе 2025 года. На снимке видно ярко-зеленое насекомое с металлическим блеском. Своим окрасом оно напоминает светлячка, а вот по форме — осу.

Оса-блестянка

Это насекомое, паразитический вид стебельчатбрюшных перепончатокрылых. По современным данным в Европе насчитывается по меньшей мере 483 вида ос-блестянок. Эти насекомые еще до конца неизученные и неописанные, однако точно известно, что они паразитируют в трех видах других насекомых — пчелы, осы и пильщики.

В гнездах одиночных пчел и ос личинки блестянок питаются либо личинками или куколками хозяев, либо их провизией — гусеницами бабочек, личинками жуков, нимфами клопов и тараканов, взрослыми особями тлей, трипсов и пауками.

Длина тела осы-блестянки колеблется от 2 до 27 мм. Окрас тела большинства представителей семейства структурный (металлический, переливчатый), часто пестрый. Усики насчитывают 13 члеников у самцов и самок. Жало и ядовитые железы не развиты.

