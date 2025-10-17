Как сохранить капусту свежей и без гнили до следующего лета. Огородники поделились лайфхаком

Головки останутся упругими и сочными, если воспользоваться этой хитростью

Капуста – полезный и популярный в Украине овощ, который многие огородники выращивают самостоятельно. Однако важно не только получить щедрый урожай овощей и фруктов, но и правильно хранить его.

Украинка спросила как сохранить капусту свежей и без гнили в Facebook-группе "Затятий дачник". Члены группы из собственного опыта поделились советами.

Как сохранить капусту свежей и без гнили до следующего урожая

На просьбу женщины откликнулись многие огородники, которые рассказали собственные лайфхаки по хранению собственноручно выращенной капусты. Большинство комментаторов пишут, что для длительного хранения лучше всего подходит сорт "Агрессор".

После выкапывания нужно сложить капусту примерно на 10 дней где-то под крышей — в гараже или сарае, чтобы головки хорошо обсохли.

Когда капуста уже сухая, некоторые каждую головку заматывают в газету, а затем кладут в пакет, чтобы к ней не проходил воздух. В таком виде капусту хранят на холоде — на неотапливаемой веранде, на летней кухне, в подвале.

Есть более простой способ – лайфхак по хранению капусты

Однако другие комментаторы подсказали более простой способ — заматывать капусту не в газету, а сразу в пищевую пленку. Этот способ имеет несколько преимуществ: во-первых, пленка прозрачная и легко увидеть, если какая-то капустина начала портиться. Во-вторых, не надо класть капусту еще и в пакет, потому что пленка перекрывает доступ воздуха.

Много лет храню капусту в погребе в пищевой пленке, предварительно подсушив срезы. Сохраняется до молодой. Для хранения сажаю только "Агрессор", — делятся опытом в комментариях

