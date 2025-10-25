Нельзя плохо говорить об умерших и не только: главные запреты на Дмитриевскую поминальную субботу

В этот день верующие молятся о своих умерших родственниках

Дмитриевская поминальная суббота — день, когда верующие вспоминают и молятся за своих умерших родственников и близких, ходят в храмы на поминальные службы и придерживаются некоторых запретов. Праздник отмечается в субботу перед Днем святого Димитрия.

Дмитриевская суббота — дата и традиции праздника

Дмитриевская суббота — праздник с плавающей датой, но всегда отмечается в субботу. Это происходит накануне праздника святого великомученика Дмитрия. В 2025 году после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, православные и греко-католики отмечают эту поминальную субботу 25 октября.

Верующие, которые придерживаются старого церковного календаря, почитают святого Дмитрия 8 ноября. Соответственно, поминальная суббота выпадает на 1 ноября.

В этот день принято вспоминать умерших родственников, посещать поминальные службы и молиться в храмах за упокоение их душ. Верующие несут в храм постные продукты для поминального стола, их часто называют "пожертвованием на панихиду". Однако, как говорят священники, это совсем не обязательно. Ведь главное — это помолиться за души умерших близких.

Традиционно в Дмитриевскую субботу посещают и кладбища, чтобы почтить память родственников. Можно убрать могилы, принести цветы и также помолиться.

Что нельзя делать в поминальную субботу?

Считается, что на Дмитриевскую субботу нельзя поминать тех, кто при жизни отвергал Бога или был некрещеным. Однако священники говорят, что наоборот нужно молиться за тех, кто сам этого не сделал при жизни.

В этот день, согласно народным верования также запрещено:

употреблять алкоголь и устраивать гулянки;

шуметь, ссориться, скандалить или веселиться

говорить об умерших плохое

