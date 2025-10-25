Не можна погано говорити про померлих і не тільки: головні заборони на Дмитрівську поминальну суботу

Цього дня віруючі моляться за своїх померлих родичів

Дмитрівська поминальна субота — день, коли віруючі згадують і моляться за своїх померлих родичів та близьких, ходять до храмів на поминальні служби та дотримуються деяких заборон. Свято відзначається у суботу перед Днем святого Димитрія.

розповідає про дати Дмитрівської суботи у 2025 році за старим і новим стилем, традиції та заборонами на свято.

Дмитрівська субота — дата і традиції свята

Дмитрівська субота – свято з плаваючою датою, але завжди відзначається у суботу. Це відбувається напередодні свята святого великомученика Дмитра. У 2025 році після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, православні та греко-католики відзначають цю поминальну суботу 25 жовтня.

Віруючі, які дотримуються старого церковного календаря, вшановують святого Дмитра 8 листопада. Відповідно, поминальна субота випадає на 1 листопада.

Цього дня прийнято згадувати померлих родичів, відвідувати поминальні служби та молитися у храмах за упокій їхніх душ. Віруючі несуть у храм пісні продукти для поминального столу, їх часто називають "пожертвою на панахиду". Однак, як кажуть священики, це не обов’язково. Адже головне це помолитися за душі померлих близьких.

Традиційно у Дмитрівську суботу відвідують і кладовища, щоби вшанувати пам’ять родичів. Можна прибрати могили, принести квіти і помолитися.

Що не можна робити у поминальну суботу?

Вважається, що на Дмитрівську суботу не можна згадувати тих, хто за життя відкидав Бога або був нехрещеним. Однак священики кажуть, що навпаки, треба молитися за тих, хто сам цього не зробив за життя.

Цього дня, згідно з народними віруваннями, також заборонено:

вживати алкоголь та влаштовувати гулянки;

шуміти, сваритися, скандалити чи веселитися;

говорити про померлих погане.

