Водители, с праздником! Красочные открытки и душевные поздравления ко Дню автомобилиста

Поздравьте автолюбителей с профессиональным праздником

Каждый год в Украине отмечается праздник автолюбителей — День автомобилиста. Он имеет плавающую дату — последнее воскресенье октября и в 2025 году выпадает на 26 октября. В этот день принято поздравлять профессиональных водителей и тех, кто просто любит ездить на своем авто.

"Телеграф" подготовил яркие картинки, открытки и душевные поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить близким автолюбителям в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки с Днем автомобилиста

С Днем автомобилиста! Пусть дорога всегда будет ровной, а попутный ветер помогает мчать к новым горизонтам. Безопасных поездок и надёжных машин!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю, чтоб твой верный "конь" никогда не подводил, а каждая поездка приносила радость. Вперёд, к новым приключениям!

С праздником, автомобилисты! Пусть колёса крутятся легко, светофоры горят зелёным, а на пути встречаются только добрые люди. Удачи за рулём!

***

С Днем автомобилиста! Желаю крепкого руля, полного бака и дорог, которые ведут к счастью. Пусть каждая поездка будет в удовольствие!

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть твоя дорога будет гладкой, как автобан, а в пути всегда ждут приятные сюрпризы. Газу и хорошего настроения!

***

С праздником всех, кто за рулем! Желаю, чтоб машина слушалась, пробки обходили стороной, а путешествия приносили только кайф. Счастливого пути!

С Днем автомобилиста! Пусть твой автомобиль всегда будет на ходу, а дорога дарит свободу и вдохновение. Езди с удовольствием!

***

Поздравляю с Днём автомобилиста! Желаю, чтоб каждая поездка была как маленькое приключение, а копы встречались только с улыбками. В добрый путь!

С праздником, мастера дорог! Пусть ваш путь будет безопасным, а машина — верным другом. Желаю ярких впечатлений от каждой поездки!

***

С Днем автомобилиста! Пусть руль лежит в руках уверенно, дорога радует пейзажами, а бензин никогда не кончается. Кати с удовольствием!

