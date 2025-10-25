Водiї, зi святом! Барвисті листівки та душевні привітання до Дня автомобіліста

Привітайте автолюбителів із професійним святом

Щороку в Україні відзначається свято автолюбителів – День автомобіліста. Воно має плаваючу дату — остання неділю жовтня і у 2025 році випадає на 26 жовтня. Цього дня прийнято вітати професійних водіїв та тих, хто просто любить їздити своїм авто.

"Телеграф" підготував яскраві картинки, листівки та душевні привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати близьким автолюбителям у соцмережах та месенджерах.

Привітання та листівки з Днем автомобіліста

З Днем автомобіліста! Нехай дорога завжди буде рівною, а попутний вітер допомагає мчати до нових горизонтів. Безпечних поїздок та надійних машин!

***

Вітаю із Днем автомобіліста! Бажаю, щоби твій вірний "кінь" ніколи не підводив, а кожна поїздка приносила радість. Вперед, до нових пригод!

Зі святом, автомобілісти! Нехай колеса крутяться легко, світлофори горять зеленим, а на заваді зустрічаються тільки добрі люди. Удачі за кермом!

***

Із Днем автомобіліста! Бажаю міцного керма, повного бака та доріг, які ведуть до щастя. Нехай кожна поїздка буде в задоволення!

Вітаю із Днем автомобіліста! Нехай твоя дорога буде гладкою, як автобан, а в дорозі завжди чекають приємні сюрпризи. Газу та гарного настрою!

***

Зі святом усіх, хто за кермом! Бажаю, щоб машина слухалася, пробки оминали, а подорожі приносили лише кайф. Щасливого шляху!

Із Днем автомобіліста! Нехай твій автомобіль завжди буде на ходу, а дорога дарує свободу та натхнення. Їзди з задоволенням!

***

Вітаю із Днем автомобіліста! Бажаю, щоб кожна поїздка була як невелика пригода, а копи зустрічалися лише з усмішками. Доброго шляху!

Зі святом, майстри дороги! Нехай ваш шлях буде безпечним, а машина – вірним другом. Бажаю яскравих вражень від кожної подорожі!

***

З Днем автомобіліста! Нехай кермо лежить у руках упевнено, дорога радує краєвидами, а бензин ніколи не закінчується. Катайся із задоволенням!

