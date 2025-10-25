Мерзнуть осталось недолго. Когда в Украине начнется отопительный сезон
-
-
Министр Гринчук рассказала о планах правительства
Отопительный сезон 2025-2026 начнется в Украине в ближайшие дни. Правительство не намерено затягивать старт подачи тепла.
Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук, передает "РБК-Украина". По ее словам, на следующей неделе в домах украинцев появится тепло.
Что нужно знать:
- Украина готова к отопительному сезону даже несмотря на российские удары по газодобыче
- Старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры
- Решение про начала теплоподачи принимают местные власти
"Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни с понижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", — ответила Светлана Гринчук.
Напомним, что начало отопления жилых домов будет зависеть от погоды, ведь рекомендован старт — когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.
Сейчас прогноз на следующую неделю по Украине не столь суровый, ведь днем иногда будет до + 15 градусов. Ночью температура только на западе Украины может опуститься до +3 градусов. Однако решение о старте отопления принимают органы самоуправления области и городов.
