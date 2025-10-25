Мерзнуть осталось недолго. Когда в Украине начнется отопительный сезон

Министр Гринчук рассказала о планах правительства

Отопительный сезон 2025-2026 начнется в Украине в ближайшие дни. Правительство не намерено затягивать старт подачи тепла.

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук, передает "РБК-Украина". По ее словам, на следующей неделе в домах украинцев появится тепло.

Что нужно знать:

Украина готова к отопительному сезону даже несмотря на российские удары по газодобыче

Старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры

Решение про начала теплоподачи принимают местные власти

"Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни с понижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", — ответила Светлана Гринчук.

Напомним, что начало отопления жилых домов будет зависеть от погоды, ведь рекомендован старт — когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

Сейчас прогноз на следующую неделю по Украине не столь суровый, ведь днем иногда будет до + 15 градусов. Ночью температура только на западе Украины может опуститься до +3 градусов. Однако решение о старте отопления принимают органы самоуправления области и городов.

Погода 30 октября

Добавим, что нардеп Михаил Бондарь рассказал, когда у Украины может закончиться газ. Он говорит, что проблемы с синим топливом реальны.

