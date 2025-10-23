"Бабье лето" несет с собой в Украине беду: где погода резко испортится (карта)

Наибольшая вероятность осадков возможна на западе Украины

В скором времени в Украине начнется долгожданное "бабье лето" — температуры в некоторых регионах повысятся до +18-22°C. Однако потеплению будут предшествовать дожди и ветры.

Метеоролог Наталья Диденко сообщила, что погода изменится из-за циклона с центром возле Дании. Поэтому уже завтра, 24 октября, в Украине ожидаются дожди и усиление ветра до штормовых значений.

В Украину вернутся дожди, скриншот Наталки Диденко

Диденко отметила, что сначала изменение погоды почувствуют в западных областях, а затем — в южных, центральных и северных областях. А вот на востоке, а также на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и в Запорожской области, дождей не ожидается. Также осадки возможны в Киеве. В столице предполагается сильный юго-восточный ветер – 12-15 метров в секунду.

Дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом, постепенно. Сначала появятся в западных областях, затем в течение пятницы и до вечера — на юге Украины, в центральных и северных областях. Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, ограничатся облачностью. Наталья Диденко

24 октября средняя температура воздуха по Украине составит +12+17°C. На юге будет немного теплее — +16-19°C, а вот на западе Украины (Львовщина, Ивано-Франковская область, Закарпатье) температура воздуха составит +9-12°C. В Киеве следует ожидать днем +15°C, а ночью — +10°C.

На сайте погоды Ventusky также можно увидеть, что завтра украинцев ожидают дожди. Наибольшая вероятность осадков на западе Украины – во Львове, Житомире, Ровно и Хмельницком. Также дождей следует ожидать в Винницкой, Николаевской, Одесской и Черниговской областях. В южных областях могут быть грозы.

Погода на 12:00 24 октября, скриншот с сайта Ventusky

Погода на 15:00 24 октября, скриншот с сайта Ventusky

Погода на 18:00 24 октября, скриншот с сайта Ventusky

Погода на 21:00 24 октября, скриншот с сайта Ventusky

