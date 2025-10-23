Названа дата начала отопительного сезона в Днепре. Какая будет погода к тому времени

В отдельных районах еще продолжаются подготовительные работы

Отопительный сезон в Днепре должен начаться уже 1 ноября. Первым тепло поступит в объекты социальной сферы.

Что нужно знать:

Днепр готов к отопительному сезону на 99%

С 1 ноября тепло должно появиться в больницах, садах и школах

Среднесуточная температура может повлиять на запуск тепла для потребителей.

О запланированном запуске отопления говорится в распоряжении городского головы. Отмечается, что коммунальное предприятие "Теплоэнерго" и другие организации, эксплуатирующие котельные должны подать тепло с 1 ноября в объекты социальной сферы.

Распоряжение об отоплении в Днепре

В "Теплоэнерго" добавили, что к отопительному сезону на 99% предприятие готово. Однако продолжаются заключительные работы в отдельных районах города.

Во время подготовки к отопительному сезону 2025-2026 коммунальщики:

капитально отремонтировали 27 котлов из 27 (100%);

заменили 23,76 км тепловых сетей из запланированных 24 км (99%);

возобновили тепловую изоляцию на 18,3 км с 18,5 км (99%);

установили 50 энергосберегающих насосов из 50 (100%).

Однако в Украине уже не раз отмечали, что отопление планируют запускать, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет достигать +8 градусов. Но, по прогнозу погоды, до 1 ноября будет от +5 до +15 градусов тепла. Теплая погода может повлиять на срок отопительного сезона для жилых домов, особенно в условиях постоянных российских атак.

Погода в Днепре 24 октября — 2 ноября

