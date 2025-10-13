Укр

Будет "как новенькая" до следующего урожая. Секреты правильной обрезки свеклы для длительного хранения

Елена Руденко
Без свеклы невозможен борщ. Фото Коллаж "Телеграф"

Этот корнеплод незаменим для вкусных и полезных блюд, правильная обрезка поможет ему долго оставаться свежим

Важно не только вырастить урожай, но и сохранить его. Корнеплоды лежат до следующего урожая, но если неправильно обрезать свеклу, она быстро испортится.

Ошибки при хранении и подготовке свеклы к "зимовке" приводят к тому, что корнеплод гниет, засыхает или начинает прорастать. В то же время, этого можно избежать и до следующего урожая иметь сочные и упругие корнеплоды.

Для длительного хранения оптимально подходят позднеспелые сорта свеклы. Их обычно выкапывают в октябре. Важно успеть сделать это до первых сильных заморозков, которые могут повредить торчащий над землей корнеплод.

Выкопанная свекла имеет листья и то, как их обрезать, играет важную роль в том, будет ли корнеплод хорошо сохраняться. Даже если после выкапывания свекла идеальна, ошибки при обрезке ботвы и корешка могут сделать ее непригодной к длительному хранению.

Как обрезать свеклу, чтобы она долго хранилась

Часто огородники обрезают листья свеклы "под ноль", однако это приводит к высыханию корнеплода, он теряет влагу и жухнет. Лучший способ обрезки – оставлять 1–2 см стеблей от корневой шейки. Этот кусочек ботвы защитит корнеплод от пересыхания, удерживая влагу внутри.

"Хвостик" свеклы тоже нельзя срезать полностью, иначе она может начать гнить. Следует оставить 1-2 см корня, это защитит корнеплод от размножения бактерий.

Чем полезна свекла

Свекла
Свекла широко используется в украинской кухне

Свекла необходима для приготовления украинского борща и многих других блюд. Она не только вкусная, но очень полезная, в том числе и для сердечно-сосудистой системы. Этот корнеплод содержит нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота, способствуя расширению кровеносных сосудов, снижению АД и улучшению кровообращения.

Также этот недорогой корнеплод является отличным источником клетчатки, необходимой для здорового пищеварения. Свекла также содержит фолиевую кислоту и бетаины — мощные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным действием и помогают защищать клетки от повреждений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить морковь зимой, чтобы не сгнила.

