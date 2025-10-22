Не клади яблоки рядом с этими продуктами: все сгниет за несколько дней

Яблоки выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание других плодов. Узнай, какие фрукты и овощи нельзя хранить рядом с ними.

Среди наиболее часто употребляемых в Украине фруктов — полезные яблоки. Но их неправильное хранение может не только сократить сроки годности, но и испортить соседние продукты. Все из-за этилена — природного газа, который выделяют спелые плоды. Он ускоряет созревание других фруктов и овощей, провоцируя их порчу.

Не храните яблоки рядом с продуктами, чувствительными к этилену. К ним относятся:

Овощи: картофель, морковь, капуста, лук (в том числе порей), помидоры, огурцы, брокколи, цветная капуста, спаржа, бобовые.

Фрукты: авокадо, бананы, груши, персики, абрикосы, нектарины, сливы, виноград, манго, лимоны.

Грибы особенно чувствительны к этилену, быстро темнеют и теряют свежесть.

Такое соседство приводит к тому, что овощи прорастают или гниют, фрукты перезревают и теряют вкус, а ягоды плесневеют. Например, бананы чернеют, виноград увядает, груши и яблоки взаимно ускоряют порчу.

Чтобы яблоки оставались свежими дольше, соблюдайте несколько простых правил:

храните их отдельно от других фруктов и овощей

выбирайте прохладное, темное и хорошо проветриваемое место — холодильник, погреб или специальный ящик для фруктов

кладите яблоки в бумажные пакеты или ящики с вентиляционными отверстиями.

не мойте плоды перед хранением, ибо влага провоцирует гниль

держите подальше от продуктов с резким запахом – яблоки легко впитывают ароматы.

Отметим, что яблоки также испытывают влияние этилена от груш, слив, вишен, смородины, персиков, нектарина. Но качество яблок выделять этилен можно использовать, например, для ускорения созревания незрелых авокадо и манго.

