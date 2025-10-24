Украинка показала необычный способ выращивания помидоров. Сажать нужно уже сейчас

Томаты, выращенные таким методом, меньше болеют и дают большой урожай

Осенью огородники не только собирают урожай, но и заботятся о следующем. Под зиму можно сеять зелень, об этом знают все, а вот озимый способ посадки помидоров – экзотика, что работает.

Об опыте выращивания помидоров необычным способом рассказала член Facebook-группы "Затятий дачник". Много усилий осенью он не требует: нужно разложить помидоры в борозду и присыпать землей. Можно брать падалицу, примятые, примороженные.

Осенью томаты можно высаживать целиком в землю

Женщина добавила, что попробовала этот метод и имела очень хорошие кустики и урожай. Единственное, что эти помидоры весной прорастают позже рассады. Но есть преимущество – томаты, выращенные таким методом, меньше болеют.

Как вам такое? Я сажала так, всходит очень хорошо, но на 2 недели позже рассады с подоконника. Хотя такие помидоры меньше болеют, — поделилась опытом украинка

Некоторые уже пробовали этот способ – что они говорят

В комментариях активно обсуждается необычный метод выращивания томатов. Многие пишут, что тоже так делали, или у них выросли чудесные кусты из помидоров, случайно оставшихся в земле. Они отлично и долго плодоносят. Однако некоторым не удалось вырастить томаты таким способом.

В прошлом году на огороде остались сорт Чери, даже не пересаживала, а просто проредила. Собирала еще 20 октября, — рассказала одна из участниц обсуждения

