Ее узнают из первых нот: какая песня была самой популярной в 1996 году в Украине и мире

Coco Jamboo стала хитом в 1996 году

Период 90-х запомнился многим громкими хитами, которые знал каждый. Они звучали на дискотеках, в заведениях, из салонов автомобилей, на фестивалях и концертах.

В 1996 году мир услышал трек немецкой евроденс-группы Mr. President Coco Jamboo. Он вошел во второй студийный альбом We See the Same Sun. В композиции говорится о легких отношениях, которые строятся на флирте и ярких эмоциях. Герой наслаждается чувствами в данный момент и описывает атмосферу, которая возникает между ним и девушкой.

Трек стал успешным во многих странах Европы, лидируя в хит-парадах в Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и Швейцарии. Кроме того, Coco Jamboo занял 21 место в хит-параде Billboard Hot 100 в 1997 году. Mr. President наградили немецкой премией Echo Award за лучший танцевальный сингл. Издание Porcys включило композицию Coco Jamboo в свой список "100 лучших синглов 1990-1999 годов".

Mr. President в 90-х, фото Getty Images

В 1996 году вышел клип на песню Coco Jamboo, который снял режиссер Джон Буше. В видеоработе участники группы гуляют по пляжу и поют. Съемки проходили в городке Карупано на побережье Венесуэлы. По состоянию на сентябрь 2025 года клип на этот трек просмотрело более 342 миллионов пользователей на YouTube.

Mr. President — Coco Jamboo

