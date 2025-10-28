"Зцілення" перед електричкою: пенсіонерка з візком здивувала мережу (відео)

Не кожна молода змогла б це зробити

На залізничній дорозі стався курйоз. Літня жінка з візком підняла його та швидко перейшла шлях перед електричкою.

Смішне відео опубліковано в Тікток. Не минуло й доби, як ролик набрав понад 600 коментарів.

Точне місце події невідоме. У коментарях припустили, що зйомки відбувалися у Рівному. Інший інтернет-користувач написав, що на кадрах Ірпінь на Київщині.

Українці жартують, що такі старенькі — божі кульбаби, які зазвичай ледве переступають з ноги на ногу і вимагають поступитися їм місцем у громадському транспорті, в деяких випадках зцілюються несподіваним чином.

Іноді вони відкидають убік палицю, без якої ще хвилину тому не могли ходити, або просто несуть її в руці. Найпоширенішими випадками "зцілення" літніх жінок є: автобус або тролейбус, що відходить, а також акції в АТБ та інших супермаркетах.

Один із коментаторів зазначив, що на бабусь ще позитивно діють весняні життєдайні грядки, до яких вони добираються по півтори години першими ранковими електричками.

