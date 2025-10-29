Утратите изобилие и навлечете проблемы: что категорически запрещено делать 29 октября

В этот день, по традиции, завершается работа в поле

В эту среду, 29 октября, православные христиане и греко-католики чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. До перехода на новоюлианский церковный календарь событие отмечалось 11 ноября.

Анастасия родилась в Риме, потеряла родителей в раннем возрасте, поступила в монастырь и посвятила себя молитве, посту и служению. Монашество она выбрала еще в юности, когда ее хотели выдать замуж за богатого знатного мужа, но отказала из-за желания остаться "невестой Христовой".

По преданию, Анастасия была подвергнута пыткам – ей вырывали ногти – но даже после этого она не отреклась от веры. Казали Анастасию обезглавлением. Она осталась эмблемой стойкой веры.

Традиции и приметы 29 октября

В народе этот день называли "Анастасия Осенняя". Также считалось, что "зима уже стоит на пороге". 29 октября завершали полевые работы, убирали инструменты и готовились к зиме.

утро туманное — зима будет поздней и продолжительной;

сильный ветер — ждите вьюги и метели;

ночью ясное и звездное небо — до холодной, но сухой зимы.

Звездное небо 29 октября предвещает сухую зиму. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 29 октября

ссориться или сердиться — так можно привлечь финансовые потери и домашние проблемы;

палить листья или мусор — это не символизирует "очищение" и может спровоцировать конфликты в доме;

смотреть на себя в зеркало с тревогой – это может вызвать "застой" по делам.

