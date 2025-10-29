Втратите достаток і накличете проблеми: що категорично заборонено робити 29 жовтня
В цей день, за традиціями, завершується робота в полі
Цієї середи, 29 жовтня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять преподобномучениці Анастасії Римлянки. До переходу на новоюліанський церковний календар, подія відзначалася 11 листопада.
Анастасія Римлянка народилася у Римі, втратила батьків у ранньому віці, вступила до монастиря й присвятила себе молитві, посту та служінню. Чернецтво вона обрала ще в юності, коли її хотіли видати заміж за багатого знатного чоловіка, але відмовила через бажання лишитися "нареченою Христовою".
За переказами, Анастасія була піддана тортурам — їй виривали нігті — але навіть після цього вона не зреклася віри. Стратили Анастасію обезголовленням. Вона залишилася символом стійкої віри.
Традиції та прикмети 29 жовтня
У народі цей день називали "Анастасія Осіння" — мовляв, саме сьогодні осінь підходить до завершення. Також вважалося, що "зима вже стоїть на порозі". 29 жовтня завершували польові роботи, прибирали інструменти і готувалися до зими.
- ранок туманний — зима буде пізньою і тривалою;
- сильний вітер — чекайте на хуртовини й заметілі;
- вночі ясне й зоряне небо — до холодної, але сухої зими.
Що не можна робити 29 жовтня
- сваритися чи гніватися — так можна притягнути фінансові втрати і домашні негаразди;
- палити листя чи сміття — це не символізує "очищення" і може спровокувати конфлікти в оселі;
- дивитися на себе у дзеркало з тривогою — це може викликати "застій" у справах.
