Из марли, бумаги и мусорных пакетов: три варианта веселых и бюджетных костюмов на Хэллоуин (видео)

Эти хэллоуинские костюмы не потребуют лишних трат

В пятницу, 31 октября, в Украине и мире отмечается Хэллоуин. К празднику устраивают тематические вечеринки, фотосессии и флешмобы в соцсетях. Пользователи демонстрируют веселые и страшные костюмы, грим и макияж.

"Телеграф" собрал три варианта бюджетных костюмов на Хэллоуин, которые можно повторить одному или в компании друзей и коллег.

"Классический" костюм из марли

Многие на Хэллоуин выбирают классический костюм из марли или бинтов, который можно дополнить бутафорской кровью либо же запачкать обычным пищевым красителем. Выглядит это прикольно, а стоит вообще копейки. Так что, если ищете бюджетный вариант костюма на "страшный" праздник, просто обмотайте себя марлей.

Бюджетный вариант с бумажными пакетами

Этот вариант хэллоуинских костюмов отлично подойдет для компании друзей или коллег. Все, что вам нужно — чистые и пустые бумажные пакеты. На них нужно нарисовать забавные или страшненькие рожицы и просто надеть на голову. Также можно сделать в пакетах отверстия для глаз, чтобы видеть, что происходит вокруг.

Смешные костюмы из мусорных пакетов

В этом случае придется немного заморочится, но получается очень смешно и при этом весьма бюджетно. Все что вам нужно, это большие мусорные пакеты, лучше всего черные. Сделайте в них отверстия для ног и одной руки, наденьте на себя и спрячьтесь в этом пакете, достав одну руку. Со стороны вы будете выглядеть, как страус. И вперед — к веселым фото и видео для соцсетей на Хэллоуин.

