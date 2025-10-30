79-летний Эррол порадовал российских пропагандистов

Скандальный отец миллиардера Илона Маска, южноафриканский политик в отставке и бизнесмен Эррол Маск, который сейчас находится в России, ответил пропагандистам, хотел бы он получить российский паспорт.

Что нужно знать:

Эррол Маск сделал заявление о желании стать гражданином РФ

Отец Илона впервые посетил Россию в июне 2025 года

Мужчина восхищается Путиным и считает РФ "одной из лучших стран мира"

В интервью российским журналистам издания ТАСС Маск-старший с улыбкой на лице рассказал о желании иметь российский паспорт. На вопрос пропагандистки о получении документа 79-летний мужчина заявил, что это было бы для него "честью".

Конечно, почему бы и нет. Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня Эррол Маск

Любитель России и Путина

Эррол Маск — инженер и предприниматель, ранее занимавшийся недвижимостью и горнодобывающим бизнесом в Южной Африке, а также он бывший политик. В июне 2025 года мужчина впервые посетил Россию, выступив на московском "Форуме будущего 2050".

Эррол Маск в Москве

Тогда в беседе с журналистами он заявил, что его семья восхищается Путиным и считает его "сильным лидером". Эррол отметил, что его пытались отговорить от поездки в РФ. По его словам, Москва — "лучшая столица", а Россия — "одна из лучших стран".

Россия — одно из ведущих государств мира, и его нельзя игнорировать заявил отец Маска в июне 2025 года

В сентябре мужчина попал в скандал. "Телеграф" сообщал, что Эррола Маска обвиняли в развращении собственных детей.