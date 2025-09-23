Темная сторона семьи Маска: отца миллиардера обвиняли в развращении собственных детей

Отец Маска был фигурантом уголовных дел

Отец миллиардера и основателя компаний SpaceX, PayPal, Neuralink Илона Маска – Эррол Маск – попал в скандал. Его обвиняли в сексуальном насилии над детьми. К тому же Эррол приезжал в Москву и называл Путина "сильным лидером".

Против Эррола Маска трижды возбуждали уголовные дела о сексуальных домогательствах в отношении собственных и приемных детей. Об этом пишет The New York Times. Сообщается, что два расследования уже были прекращены, а по третьему нет информации. Следствие продолжалось в разное время в течение десятилетий.

Родственники Маска подавали на него в суд из-за развратных действий в отношении трех собственных и двух приемных детей. В частности, речь шла в то время о четырехлетней падчерице бизнесмена.

Первое обвинение было предъявлено в 1993 году, когда падчерица Эррола Маска, которой тогда было 4 года, рассказала родственникам, что он касался ее в семейном доме, говорится в сообщении.

Эррол Маск, фото Getty Images

Также Маска обвиняли в сексуальном насилии над двумя дочерьми и пасынком. В последний раз это было в 2023 году, когда пятилетний сын Эррола сообщил родственникам и социальным работникам, что отец трогал его за ягодицы.

Издание пишет, что из-за таких обвинений Илон прекратил общаться с отцом. Также родственники обращались к миллиардеру, чтобы он повлиял на своего отца. Впоследствии Маск отвез отца в Южно-Африканскую Республику, откуда он родом. Илон хотел, чтобы дети пожили у него, чтобы избежать насилия.

Эррола Маска обвиняли в сексуальных домагательствах, фото Getty Images

Сам Эррол отвергал предъявленные ему обвинения и называл их "лживыми и абсурдными". Он утверждал, что некоторые члены семьи "заставляли детей говорить неправду" и хотели получить деньги от Илона.

