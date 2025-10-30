Не в мусорник, а утеплить ими квартиру: эксперты советуют не выкидывать коробочки от яиц
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот способ не только простой, но и бюджетный
Холодные батареи, сквозняки с балкона или щели под дверью – классика украинских квартир осенью. Но есть бюджетный способ снизить потери тепла без дорогих ремонтов. Все, что нужно – несколько обычных яичных лотков, вода и клей ПВА.
Простым способом поделилась пользовательница YouTube. Если под вашими окнами или дверями есть щели, их легко заслонить, потратив копейки.
Как утеплить дом почти бесплатно
- Подготовка материала
Возьмите около трех яичных лотков и порвайте их на мелкие кусочки. Затем залейте водой так, чтобы она полностью покрывала картон. Оставьте смесь примерно на полтора-два часа, чтобы материал размяк.
- Измельчение
Размокшие куски дополнительно разорвите руками, а затем измельчите в блендере до однородной массы. Должно получиться что-то вроде густой каши.
- Удаление излишней влаги
Получившуюся массу тщательно отожмите — можно через марлю или плотную ткань. Чем меньше влаги останется, тем лучше будет держать смесь.
- Добавляем клей
Когда масса чуть-чуть подсохнет, влейте клей ПВА и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Утепление
Готовую массу наносим на проблемные участки – щели под дверью, у окон или на балконе. После высыхания образуется плотный слой, хорошо удерживающий тепло и блокирующий сквозняки.
Как это работает
Картон из яичных лотков имеет пористую структуру, которая удерживает воздух, а следовательно – действует как природный утеплитель. Добавление клея делает материал более крепким и долговечным. Такое домашнее утепление реально помогает снизить потерю тепла в квартире во время отопительного сезона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать теплее в квартире за считанные минуты. Вам понадобятся всего три подручных средства.