Не в мусорник, а утеплить ими квартиру: эксперты советуют не выкидывать коробочки от яиц

Этот способ не только простой, но и бюджетный

Холодные батареи, сквозняки с балкона или щели под дверью – классика украинских квартир осенью. Но есть бюджетный способ снизить потери тепла без дорогих ремонтов. Все, что нужно – несколько обычных яичных лотков, вода и клей ПВА.

Простым способом поделилась пользовательница YouTube. Если под вашими окнами или дверями есть щели, их легко заслонить, потратив копейки.

Как утеплить дом почти бесплатно

Подготовка материала

Возьмите около трех яичных лотков и порвайте их на мелкие кусочки. Затем залейте водой так, чтобы она полностью покрывала картон. Оставьте смесь примерно на полтора-два часа, чтобы материал размяк.

Лотки из-под яиц. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Измельчение

Размокшие куски дополнительно разорвите руками, а затем измельчите в блендере до однородной массы. Должно получиться что-то вроде густой каши.

Удаление излишней влаги

Получившуюся массу тщательно отожмите — можно через марлю или плотную ткань. Чем меньше влаги останется, тем лучше будет держать смесь.

Добавляем клей

Когда масса чуть-чуть подсохнет, влейте клей ПВА и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Утепление

Готовую массу наносим на проблемные участки – щели под дверью, у окон или на балконе. После высыхания образуется плотный слой, хорошо удерживающий тепло и блокирующий сквозняки.

Как это работает

Картон из яичных лотков имеет пористую структуру, которая удерживает воздух, а следовательно – действует как природный утеплитель. Добавление клея делает материал более крепким и долговечным. Такое домашнее утепление реально помогает снизить потерю тепла в квартире во время отопительного сезона.

