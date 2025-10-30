Укр

Не в мусорник, а утеплить ими квартиру: эксперты советуют не выкидывать коробочки от яиц

Наталья Дума
Утеплить дом помогут лотки из-под яиц и клей Новость обновлена 30 октября 2025, 16:02
Утеплить дом помогут лотки из-под яиц и клей. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот способ не только простой, но и бюджетный

Холодные батареи, сквозняки с балкона или щели под дверью – классика украинских квартир осенью. Но есть бюджетный способ снизить потери тепла без дорогих ремонтов. Все, что нужно – несколько обычных яичных лотков, вода и клей ПВА.

Простым способом поделилась пользовательница YouTube. Если под вашими окнами или дверями есть щели, их легко заслонить, потратив копейки.

Как утеплить дом почти бесплатно

  • Подготовка материала

Возьмите около трех яичных лотков и порвайте их на мелкие кусочки. Затем залейте водой так, чтобы она полностью покрывала картон. Оставьте смесь примерно на полтора-два часа, чтобы материал размяк.

Яичные лотки
Лотки из-под яиц. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф
  • Измельчение

Размокшие куски дополнительно разорвите руками, а затем измельчите в блендере до однородной массы. Должно получиться что-то вроде густой каши.

  • Удаление излишней влаги

Получившуюся массу тщательно отожмите — можно через марлю или плотную ткань. Чем меньше влаги останется, тем лучше будет держать смесь.

  • Добавляем клей

Когда масса чуть-чуть подсохнет, влейте клей ПВА и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

  • Утепление

Готовую массу наносим на проблемные участки – щели под дверью, у окон или на балконе. После высыхания образуется плотный слой, хорошо удерживающий тепло и блокирующий сквозняки.

Как это работает

Картон из яичных лотков имеет пористую структуру, которая удерживает воздух, а следовательно – действует как природный утеплитель. Добавление клея делает материал более крепким и долговечным. Такое домашнее утепление реально помогает снизить потерю тепла в квартире во время отопительного сезона.

