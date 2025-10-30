Не в смітник, а утеплити ними квартиру: експерти радять не викидати коробочки від яєць

Цей спосіб не тільки простий, але й бюджетний

Холодні батареї, протяги з балкону чи щілини під дверима — класика українських квартир восени. Але є бюджетний спосіб зменшити втрати тепла без дорогих ремонтів. Усе, що потрібно — кілька звичайних яєчних лотків, вода та клей ПВА.

Простим способом поділилася користувачка YouTube. Якщо під вашими вікнами чи дверима є щілини, їх легко затулити, витративши копійки.

Як утеплити дім майже безкоштовно

Підготовка матеріалу

Візьміть близько трьох яєчних лотків і порвіть їх на дрібні шматочки. Потім залийте водою так, щоб вона повністю покривала картон. Залиште суміш приблизно на півтори-дві години, аби матеріал розм’як.

Лотки з-під яєць. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Подрібнення

Розмоклі шматки додатково розірвіть руками, а потім подрібніть у блендері до однорідної маси. Повинно вийти щось на кшталт густої каші.

Видалення зайвої вологи

Отриману масу ретельно відтисніть — можна через марлю або щільну тканину. Чим менше вологи залишиться, тим краще триматиметься суміш.

Додаємо клей

Коли маса трохи підсохне, влийте клей ПВА і добре перемішайте до однорідної консистенції.

Утеплення

Готову масу наносимо на проблемні ділянки — щілини під дверима, біля вікон чи на балконі. Після висихання утворюється щільний шар, який добре утримує тепло та блокує протяги.

Як це працює

Картон із яєчних лотків має пористу структуру, яка утримує повітря, а отже — діє як природний теплоізолятор. Додавання клею робить матеріал більш міцним і довговічним. Таке "домашнє утеплення" реально допомагає знизити втрати тепла в квартирі під час опалювального сезону.

