Не пощадили даже детей: какая трагедия стоит за массовым захоронением тысяч людей на востоке Украины

Дробицкий Яр, место массовых захоронений в 1941-1942 году, пострадал от войны в начале 2022 года

Дробицкий Яр под Харьковом стал местом массовых расстрелов в 1941–1942 годах, где нацисты убили тысячи мирных жителей, в частности евреев, ромов и военнопленных. Сегодня это урочище функционирует как мемориал и место скорби.

Буквально за несколько дней на этом месте были уничтожены до 10 тысяч человек, и на этом не остановились. О непростой судьбе урочища решил рассказать "Телеграф".

Мемориал в Дробицком Яру возле Харькова

Дробицкий Яр, также известный как Травницкая долина, расположен вблизи восточной окраины Харькова, в районе села Затишье, недалеко от пересечения проспекта Героев Харькова и Харьковской кольцевой дороги. Это урочище стало одним из символов нацистских преступлений во время Второй мировой войны, ведь здесь в 1941–1942 годах проводились массовые расстрелы гражданского населения, в частности евреев и ромов.

Во время приближения немецких войск Харьков подвергался сильным авиационным и артиллерийским ударам. Горожане, несмотря на опасность, получали от советской власти заверения о защите города, а любые сомнения трактовались как паника или диверсия. Это дезориентировало население, и значительная часть евреев и ромов, которые не успели эвакуироваться, осталась беззащитной перед оккупационными властями.

25 октября 1941 года Харьков был полностью оккупирован немецкими войсками. Уже в начале декабря оккупанты провели перепись населения, во время которой евреев и ромов заносили в специальные списки. 14 декабря военный комендант города, генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер, приказал принудительно переселить всех представителей этих общин, независимо от возраста или социального положения, в бараки Харьковского тракторного завода, оставшиеся после строительства. Гетто располагалось на окраине Нового Харькова за пределами города в полуразрушенных помещениях без дверей, окон и отопления. Условия жизни были ужасными: распространялись насилие, грабежи, а за малейший проступок могли расстрелять на месте.

Массовые казни начались в конце декабря 1941 года. Заключенных группами по 250–300 человек вели в Дробицкий Яр, где их расстреливали. Детей также не щадили. За несколько дней в декабре было уничтожено не менее 10 тысяч человек, а в начале 1942 года гетто фактически прекратило свое существование.

Памятные таблички с местами массовых захоронений

Кроме еврейского и цыганского населения, в Дробицком Яру казнили также советских военнопленных и пациентов психиатрических больниц. По данным Государственного архива Харьковской области, общее количество жертв в этом урочище и прилегающих участках достигало 16–20 тысяч человек. После освобождения Харькова в 1943 году советская власть провела судебный процесс, известный как "Харьковский процесс", в ходе которого трое нацистских военных и один местный коллаборационист были приговорены к смертной казни за участие в этих преступлениях.

Судебный процесс над тремя немецкими военными и одним коллаборантом

В начале войны мемориал Дробицкого Яра подвергся серьезным повреждениям: частично были разрушены главный монумент и менора, а территория комплекса пострадала от артиллерийских обстрелов. На месте остались следы от снарядов, а некоторые участки до сих пор не разминированы. Сейчас мемориал временно закрыт.

