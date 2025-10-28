Одна яма на тысячу жертв: немецкий пленный раскрыл страшное место казней прямо возле монастыря в Украине (фото)

В могиле на почти 1000 человек в Житомирской области похоронены военнопленные и мирные жители

В Житомирской области на территории монастыря Босых Кармелитов есть братская могила, где похоронены 960 человек — военнопленных и мирных жителей, в основном евреев, расстрелянных немецкими войсками во время Второй Мировой войны.

Сейчас на массовом месте захоронения установлен двухметровый обелиск из серого гранита с мемориальной надписью. О непростой истории этого места решил рассказать "Телеграф".

Место захоронения 960 жертв нацизма

По данным свидетелей и расследования Государственной комиссии 1944 года, казнили людей у западной стены монастыря. Перед расстрелом жертв вынуждали вставать на колени перед вырытой ямой. Имена погибших до сих пор остаются неизвестными.

В январе 1944 года в Бердичеве была создана Государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В ее состав вошли представители городского совета, работники заводов, учителя, врачи, судебно-медицинские эксперты и настоятель Николаевской церкви о. Николай Зелинский. В ходе раскопок комиссия подтвердила, что в могиле находилось 960 тел с признаками огнестрельных ранений, одежда частично гражданская, частично военная. Свидетельства пленника немецкого унтер-офицера Бруно Манчи также подтвердили факты расстрелов.

Свидетельство пленного немецкого унтер-офицера Бруно Манчи о казнях на Житомирщине

