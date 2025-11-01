Не путайте его с лисичкой: этот "болтливый" гриб содержит яд, как он выглядит (фото)

Этот гриб растет в виде "ведьминых кругов"

В лесах Украины можно встретить множество ядовитых грибов. В этот список можно отнести и говорушку перевернутую (Paralepista flaccida), в составе которой есть токсическое вещество, хотя съедобность гриба оценивают неопределенно.

В Tik-Tok украинец поделился видео, как выглядит "болтливый" гриб. По цвету шляпки и форме он напоминает лисичку.

Как выглядит говорушка перевернутая и насколько она опасна

В лесах Украины можно встретить говорушку перевернутую, которая, как правило, растет "ведьмиными кругами". На первый взгляд гриб похож на лисичку, но при внимательном рассмотрении видно, что пластинки у него тонкие и опускаются на ножку, мякоть светлая и ломкая, а запах слабый и мучнистый.

Опасность говорушки перевернутой заключается в том, что в ее составе присутствует яд мускарин, который может вызывать раздражение пищеварительной системы. Но вопрос съедобности этого гриба до сих пор вызывает споры: некоторые грибники употребляют его после тщательной термической обработки, но это всегда связано с риском для здоровья.

Как выглядит говорушка перевернутая

Этот гриб часто растет большими группами, создавая необычные и почти мистические круги среди мха и опавшей хвои, что добавляет ей загадочности в лесном пейзаже.

