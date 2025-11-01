Не плутайте його з лисичкою: цей "балакучий" гриб містить отруту, як він виглядає (фото)

Цей гриб росте у вигляді "відьомих кіл"

У лісах України можна зустріти безліч отруйних грибів. До цього списку можна віднести й паралепісту обернену (Paralepista flaccida), у складі якої є токсична речовина, хоча їстівність гриба оцінюють невизначено.

У Tik-Tok українець поділився відео, як виглядає "балакучий" гриб. За кольором капелюшка та формою він нагадує лисичку.

Як виглядає паралепіста обернена і наскільки вона небезпечна

У лісах України можна зустріти паралепісту обернену, яка, як правило, росте "відьминими колами". На перший погляд, гриб схожий на лисичку, але при уважному розгляді видно, що пластинки у нього тонкі й опускаються на ніжку, м’якуш світлий і ламкий, а запах слабкий і борошнистий.

Небезпека паралепісти оберненої полягає в тому, що в її складі присутня отрута мускарин, яка може викликати подразнення травної системи. Але питання їстівності цього гриба досі викликає суперечки: деякі грибники вживають його після ретельної термічної обробки, але це завжди пов’язане з ризиком для здоров’я.

Як виглядає паралепіста обернена

Цей гриб часто росте великими групами, створюючи незвичайні та майже містичні кола серед моху та опалої хвої, що додає йому загадковості у лісовому пейзажі.

