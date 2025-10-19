"А что, так можно было?" Наглое ограбление Лувра вызвало шквал шуток и мемов в сети

Во Франции был ограблен самый известный музей мира

В Париже ограбили Лувр. Злоумышленники, укравшие бесценные драгоценности, управились за несколько минут и исчезли.

Ловкость и безрассудство, с которыми неизвестные воры похитили ювелирные украшения, вызвало восхищение в сети. "Телеграф" собрал мемы, которые появились в сети по этому поводу.

Украинцы вспомнили нашумевшую акцию от "Монобанка", в которой клиенты искали лимоны, а также провели аналогию с "друзьями Оушена".

Украденные предметы могут всплыть в Мукачево

В сети вспомнили о лимонах Монобанка

Олег Гороховский стал героем мема

Оушен с друзьями

Фрагмент картины Сано ди Пьетро "История святого Иеронима и льва", который стал мемом

В сети удивляются наглости воров

Стоит отметить, что из галереи было украдено девять очень дорогих драгоценностей эпохи императора Наполеона I Бонапарта. В полиции подозревают, что к краже причастны иностранцы.

До этого, как стало известно, правоохранители отмахивались от вопроса безопасности знаменитого музея, где хранятся бесценные вещи. При этом корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, 1136 камнями розовой огранки и 56 изумрудами, грабители сломали и бросили. Кроме того, воры не обратили внимание на бриллиант "Регент" весом более 140 карат.

Ежегодно Лувр посещают более 8 миллионов человек, музейная коллекция которого насчитывает более 9 тысяч лет исторического наследия. На данный момент фонд насчитывает около 300 тысяч экспонатов, из которых около 35 тысяч предметов представлены в постоянной экспозиции.