Ограбление века длилось всего семь минут: что украли в Лувре

Из Лувра похитили несколько очень ценных предметов

В воскресенье, 19 октября, в парижском Лувре во время открытия произошло ограбление. Несколько воров украли драгоценности из коллекции Наполеона.

Что нужно знать:

19 октября в Лувре произошло ограбление

Были украдены драгоценности из коллекции Наполеона

Ограбление длилась семь минут

Об ограблении в соцсети Х сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, она находится в музее вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

"Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет"", — написала Дати.

В свою очередь, в Лувре заявили, что музей закрывается на весь день "по исключительным причинам", не сообщив, что именно было украдено.

Как произошло ограбление

Газета Le Parisien информирует, что около 9:30 утра группа преступников с закрытыми лицами проникла в здание Лувра. Они поднялись на грузовом лифте прямо в Галерею Аполлона, где хранятся многочисленные драгоценности.

Министр внутренних дел и бывший начальник полиции Парижа Лоран Нуньес уточнил, что грабители разбили несколько окон угловой шлифовальной машиной, и двое из них проникли в музей, а третий остался на улице. После ограбления преступники скрылись на автомобиле TMax в сторону автомагистрали А6. Операция длилась в общей сложности семь минут.

"Они действовали очень, очень быстро", — сказал министр.

Между тем, источник в полиции сообщил AFP, что воры якобы прибыли в Лувр на скутере и имели при себе небольшие бензопилы.

Что именно было украдено

По данным Le Parisien, были украдены девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы Евгении: ожерелье, брошь, тиара и другие. Они экспонировались за витринами с изображением Наполеона и французских монархов. Один из них, сломанный, был найден у входа в музей.

Самый крупный бриллиант коллекции, знаменитый "Регент" весом более 140 карат, не был украден. Сумма ущерба пока не разглашается.

"Это бесценные экспонаты", — заявил Нуньес.

Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту "организованной кражи". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, также личности похитителей.

