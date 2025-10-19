Ограбление века длилось всего семь минут: что украли в Лувре
Из Лувра похитили несколько очень ценных предметов
В воскресенье, 19 октября, в парижском Лувре во время открытия произошло ограбление. Несколько воров украли драгоценности из коллекции Наполеона.
Что нужно знать:
- 19 октября в Лувре произошло ограбление
- Были украдены драгоценности из коллекции Наполеона
- Ограбление длилась семь минут
Об ограблении в соцсети Х сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, она находится в музее вместе с сотрудниками правоохранительных органов.
"Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет"", — написала Дати.
В свою очередь, в Лувре заявили, что музей закрывается на весь день "по исключительным причинам", не сообщив, что именно было украдено.
Как произошло ограбление
Газета Le Parisien информирует, что около 9:30 утра группа преступников с закрытыми лицами проникла в здание Лувра. Они поднялись на грузовом лифте прямо в Галерею Аполлона, где хранятся многочисленные драгоценности.
Министр внутренних дел и бывший начальник полиции Парижа Лоран Нуньес уточнил, что грабители разбили несколько окон угловой шлифовальной машиной, и двое из них проникли в музей, а третий остался на улице. После ограбления преступники скрылись на автомобиле TMax в сторону автомагистрали А6. Операция длилась в общей сложности семь минут.
"Они действовали очень, очень быстро", — сказал министр.
Между тем, источник в полиции сообщил AFP, что воры якобы прибыли в Лувр на скутере и имели при себе небольшие бензопилы.
Что именно было украдено
По данным Le Parisien, были украдены девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы Евгении: ожерелье, брошь, тиара и другие. Они экспонировались за витринами с изображением Наполеона и французских монархов. Один из них, сломанный, был найден у входа в музей.
Самый крупный бриллиант коллекции, знаменитый "Регент" весом более 140 карат, не был украден. Сумма ущерба пока не разглашается.
"Это бесценные экспонаты", — заявил Нуньес.
Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту "организованной кражи". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, также личности похитителей.
