Советский ковер возвращается: как и за сколько "классика со стены" может украсить современную гостиную (фото)

Прежде символ роскоши, сегодня — элемент винтажного дизайна. Искусственный интеллект показал, как советский ковер будет выглядеть в современном интерьере.

В советские времена за коврами выстаивали очереди — ими можно было прикрыть обшарпанные стены и утеплить жилье. Сейчас же отдают чуть ли не за бесценок. На одном из маркетплейсов появилось объявление о продаже ковра за 1100 грн.

Владелец описывает состояние как замечательное, отмечает, что тот без потертостей "висел ведь на стене". Размер – 150 на 240 сантиметров. "Этот ковер может стать прекрасным дополнением к интерьеру в традиционном стиле или послужить основой для создания уникального дизайна", – утверждается в объявлении.

Объявление о продаже ковра

Отметим, что во времена СССР наличие ковра также являлось требованием эстетики, а не только комфорта. Коврами покрывали стены, пол, клали на диваны. Большое количество ковров было признаком состоятельности.

Пока ковры в большинстве своем выполняют утилитарную функцию. Приобрести ковер подобного размера, только новый можно чуть больше чем за 2000 грн.

Цена современного ковра

"Телеграф" также попросил искусственный интеллект предложить вариант, как можно вписать этот советский ковер в современный интерьер. Nano Banana AI Image предлагает несколько вариантов для гостиной.

Более классический вариант интерьера

Ковер может стать интересным цветовым акцентом

