Радянський килим повертається: як та за скільки "класика зі стіни" може прикрасити сучасну вітальню (фото)

Колись символ розкоші, сьогодні — елемент вінтажного дизайну. Штучний інтелект показав, як радянський килим виглядатиме у сучасному інтер’єрі.

В радянські часи за килимами вистоювали черги — ними можна було прикрити обшарпані стіни та утеплити житло. Зараз же — віддають ледь не за безцінь. На одному з маркетплейсів з'явилось оголошення про продаж килима за 1100 грн.

Власник описує стан як чудовий, зазначає, що той без потертостей "адже висів на стіні". Розмір — 150 на 240 сантиметрів. "Цей килим може стати прекрасним доповненням до інтер'єру у традиційному стилі або послужити основою для створення унікального дизайну", — стверджується в оголошенні.

Оголошення про продаж килима

Зазначимо, що в часи СРСР наявність килима також була вимогою естетики, а не тільки комфорту. Килимами вкривали стіни, підлогу, клали на дивани. Велика кількість килимів була ознакою заможності.

Наразі ж килими здебільшого виконують утилітарну функцію. Придбати килим подібного розміру, тільки новий можна трохи більше ніж за 2000 грн.

Ціна сучасного килима

"Телеграф" також попрозив штучний інтелект запропонувати варіант, як можна вписати цей радянський килим в сучасний інтер'єр. Nano Banana AI Image пропронує кілька варіантів для вітальні.

Більш класичний варіант інтер'єра

Килим може стати цікавим кольоровим акцентом

Раніше "Телеграф" розповідав, що майже таку суму, як за килим, просять за сервіз, вироблений за часів СРСР на Житомирщині. Він має впізнаваний темно-синій із золотом малюнок.