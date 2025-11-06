Может разрушить фундамент и повредить трубы: не сажайте это плодовое дерево рядом с домом (фото)

Это дерево дарит вкусные плоды, но имеет недостатки

Есть деревья, которые лучше не сажать рядом с домом, иначе это может обернуться неприятными последствиями. В этот список попала и шелковица, которая славится красивым видом и вкусными ягодами.

Украинка поделилась на Youtube видео, в котором рассказала, какие проблемы на участке может создать шелковица. Стоит прислушаться к этим советам.

Почему не стоит сажать шелковицу возле дома

Шелковица — популярное плодовое дерево в Украине, которое ценят за сладкие и сочные ягоды. Однако его советуют высаживать его подальше от дома и других построек, поскольку это дерево обладает агрессивным характером.

В первую очередь, шелковица имеет мощную корневую систему и способна поглощать огромное количество влаги, что может привести к разрушению почвы, повреждению подземных труб, бетонных конструкций и даже фундамента дома.

Как выглядит шелковица

Кроме того, ягоды шелковицы быстро осыпаются, поэтому участок превратиться в "ковер" из опавших плодов и листьев. Более того, сок ягод оставляет трудновыводимые пятна на любых поверхностях.

Шелковица является агрессивным деревом

И это еще не все: во время цветения дерево выделяет огромное количество пыльцы, что может стать настоящей проблемой для аллергиков. Пыльца легко разносится на соседние участки, доставляя дискомфорт.

