Може зруйнувати фундамент та пошкодити труби: не садіть це плодове дерево поруч з будинком (фото)

Це дерево дарує смачні плоди, але має недоліки

Є дерева, які краще не саджати поряд з будинком, інакше це може спричинити неприємні наслідки. У цей список потрапила і шовковиця, яка славиться гарним виглядом та смачними ягодами.

Українка поділилася на Youtube відео, де розповіла, які проблеми на ділянці може створити шовковиця. Варто прислухатися до цих порад.

Чому не варто саджати шовковицю біля будинку

Шовковиця – популярне плодове дерево в Україні, яке цінують за солодкі та соковиті ягоди. Однак його радять висаджувати його якомога далі від будинку та інших будівель, оскільки це дерево має агресивний характер.

Насамперед шовковиця має потужну кореневу систему і здатна поглинати величезну кількість вологи, що може призвести до руйнування ґрунту, пошкодження підземних труб, бетонних конструкцій і навіть фундаменту будинку.

Як виглядає шовковиця

Крім того, ягоди шовковиці швидко обсипаються, тому ділянка перетвориться на "килим" з опалих плодів і листя. Щобільше, сік ягід залишає важковивідні плями на будь-яких поверхнях.

Шовковиця є агресивним деревом

І це ще не все: під час цвітіння дерево виділяє величезну кількість пилку, що може стати справжньою проблемою для алергіків. Пилок легко розноситься на сусідні ділянки, завдаючи дискомфорту.

